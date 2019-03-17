Солдаты НАТО в концлагере

Солдат НАТО привезли в концлагерь: для военнослужащих размещённого в Польше контингента организовали экскурсию в музей на месте бывшего лагеря смерти Штутгоф. В группе из ста человек — военнослужащие из США, Великобритании, Румынии и Хорватии.

Сейчас этот городок называется Штутово. Экспозицию там организовали выжившие узники.

Агнешка Дыдыч, Польский национальный фонд:

«Это особенный визит, поскольку в этом году мы отмечаем 80-летие начала Второй мировой войны, и все места, которые посетили солдаты в ходе этой поездки, так или иначе связаны с подготовкой мероприятий,посвящённых 80-летию начала войны».

Концлагерь Штутгоф был основан нацистами сразу же после окончания польской кампании. Через него прошли более 110 тысяч заключённых, 65 тысяч из которых были убиты и стали жертвами медицинских опытов. Ещё несколько тысяч погибли и были расстреляны в ходе эвакуации лагеря нацистами в январе 1945 года.