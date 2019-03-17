Прощание с пассажирами и экипажем "эфиопского Боинга"

В Аддис-Абебе прошла церемония прощания с жертвами крушения самолёта «Авиалиний Эфиопии». 17 пустых гробов провезли по улицам города. Их сопровождали тысячи людей.

На борту авиалайнера, который разбился вскоре после вылета недалеко от столицы, находились 157 человек. Родственникам погибших не могут выдать останки до завершения опознания. Вместо этого для траурных мероприятий они получили примерно по килограмму обожжённого грунта с места падения самолёта.

Как сообщали в авиакомпании, перед падением «Боинга-737 MAX» пилот успел сообщить на землю о проблемах и запросил разрешение вернуться в аэропорт вылета. Официально причины катастрофы должны быть установлены в ходе разбирательства, которое ведут, в частности, эксперты Французского бюро по расследованию авиационных происшествий.