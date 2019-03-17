Крайстчёрч: число жертв возросло до 50

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн узнала о готовящихся терактах в Крайстчёрче незадолго до трагедии. Посетив в воскресенье мечеть Веллингтона и выразив соболезнования мусульманской общине, она рассказала журналистам, что получила так называемый манифест Брентона Тарранта, обвиняемого в нападении, за 9 минут до атаки. Но в нём не говорилось, где именно это произойдёт. Через 2 минуты манифест был уже в распоряжении служб безопасности, однако предотвратить бойню не удалось.

Ардерн также сообщила, что число погибших в Крайстчёрче достигло 50 - на месте преступления был найдено тело ещё одной жертвы. Идёт идентификация.

"Мы начали понемногу возвращать тела погибших их семьям, - сказала новозеландский премьер. - Надеюсь, до среды, все тела будут возвращены близким".

Главный обвиняемый в расстреле в мечетях Брентон Таррант остаётся под стражей. В своём манифесте он заявил, что планировать нападение стал после поездки в Европу в 2017 году. Там он встретился с представителями ультраправых группировок и, по его словам , имел короткий контакт с Андерсом Брейвиком, отбывающим пожизненное заключение за теракт. Эта информация проверяется.

Трое остальных задержанных, по данным новозеландский полиции, выявила, к нападению в мечетях Крайстчёрча отношения не имеют, хотя на момент происшествия были вооружены. Расследование продолжается с целью выяснить, были ли у обвиняемого сообщники.