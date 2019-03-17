Наводнение в Индонезии: людей погубила вырубка лесов

По меньшей мере 50 человек стали жертвами наводнения в Индонезии. Десятки госпитализированы с серьёзными травмами и ранениями. Такие предварительные данные приводит Reuters со ссылкой на Национальное агентство по ликвидации последствий природных катастроф.

Наводнение в провинции Папуа было спровоцировано продолжительными ливневыми дождями. В районе близ главного регионального аэропорта Сентани повреждены или разрушены не менее девяти домов, два моста, а в самом аэропорту пострадал турбовинтовой пассажирский самолёт Твин-Оттер. Потоки воды смывали дороги и спровоцировали оползни. Более 120 местных жителей эвакуированы и размещены во временных убежищах, им оказывают помощь волонтёры и сотрудники «Красного Креста»

В Национальном агентстве природных катастроф говорят, что предупреждали власти провинции о росте угрозы наводнений из-за вырубки лесов на склонах гор.