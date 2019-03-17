Поле битвы: Париж

Разгромлены магазины и банки, черные проёмы окон о остовы киосков «Пресса» свидетельствуют о недавних пожарах, тротуары покрыты осколками стекла — такими стали Елисейские поля после нескольких часов противостояния участников движения «жёлтых жилетов» и полиции, которым обернулась 18-я по счёту суббота протестов.

На следующее утро прохожие с возмущением говорили о произошедшем. «Это скандал, это позор. Я знаю, что есть широкое общественное движение. Но здесь я вижу одно лишь насилие, и для меня это не имеет ничего общего ни с каким общественным движением», — объяснял директор одного из магазинов в этом районе. С ним согласен пенсионер Серж: «Люди часто говорят о "городе света", о "столице моды", и так далее. Но вы видите лишь разрушения, мусор, протесты, сгоревшие магазины. Это совершенно ужасное зрелище».

REUTERS/Philippe Wojazer

По оценкам МВД, на акции протеста в Париже вышли около десяти тысяч человек, 240 задержаны. Пострадали 42 демонстранта, 17 сотрудников полиции и пожарный. Сотрудники правоохранительных органов использовали для разгона демонстрантов слезоточивый газ и водомёты. Протестующие бросали камни, поджигали мусорные баки, торговые киоски, магазины. По всей стране, если верить официальной статистике, в выступлениях «жёлтых жилетов» в этот день участвовали более 30 тысяч человек.