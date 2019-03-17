Восточная Африка под ударом циклона Идаи: более сотни погибших

Более сотни людей погибли в Мозамбике и Зимбабве из-за разрушительного тропического циклона Идаи. Десятки числятся пропавшими без вести. Такие данные приводит «Франс-Пресс» со ссылкой на чиновником и СМИ. Ситуация осложняется тем, что спасатели слишком долго не могли попасть в пострадавшие от стихии районы. Непогода не позволяет военным вертолётам прилететь на помощь, в зону бедствия нет связи. Многие местные жители спасаются бегством.

Во Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что теперь пострадавшим от циклона районам грозит гуманитарная катастрофа.

«Во время наводнения конечно, есть риск утопления и гибели, но еще люди получают из-за наводнения различные повреждения и травмы. Затем обычно приходят болезни, которые передаются через воду, распространяются болезни, передающиеся воздушно-капельным путем. Но есть ещё и другое: это средне- и долгосрочные последствия, связанные с разрушением инфраструктуры и медицинских учреждений». Кристиан Линдмайер Всемирная организация здравоохранения

Идаи называют самым разрушительным циклоном в этой части Африки с февраля 2000 г., когда в результате тропического шторма погибли сотни людей.