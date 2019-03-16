Словакия выбирает президента

В Словакии проходят президентские выборы, по итогам которых пост главы государства может достаться оппозиционному кандидату. Согласно последним соцопросам, большинство избирателей готовы проголосовать за Зузану Чапутову. Её называют представителем либерального крыла.

Кандидат от правящей социал-демократической партии «Курс», замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович, если верить этим данным, занимает второе место, причём, с большим отставанием от лидера.

Официальные результаты голосования обещают объявить уже на следующий день. Если никто из кандидатов не наберёт более 50%, 30 марта должен будет состояться второй тур.

Выборы президента Словакии проходят на фоне протестных выступлений, связанных с серией коррупционных скандалов, а также с с убийством журналиста Яна Куцяка и его невесты. Репортёр словацкого новостного портала получил известность, благодаря расследованию связей высокопоставленных чиновников с мафией.

Протесты, спровоцированные убийством Яна Куцяка, привели к отставке лидера партии «Курс» Роберта Фицо с поста премьер-министра.