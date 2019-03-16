Адвокаты активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко обжалуют её домашний арест. Координатор движения в Ростове-на-Дону стала первым известным фигурантом уголовного дела о сотрудничестве с нежелательными организациями. Она настаивала, что не намерена и не может скрыться от правосудия, потому что на момент ареста у неё было трое несовершеннолетних детей. Впоследствии 17-летняя дочь Шевченко из-за проблем со здоровьем находилась в интернате, а 31 января умерла в больнице. Защита говорит, что мать не отпускали к ребёнку до последнего момента, — Шевченко увидела дочь буквально за несколько часов до смерти.

Адвокат Сергей Бадамшин рассказал в интервью «Открытой России», что защита безуспешно добивалась смягчения условий домашнего ареста. По словам Бадамшина, она не имеет права провожать детей в школу, общаться с посторонними людьми, например, вызвать на дом врача или поговорить с учителями.

Дети Анастасии Шевченко рассказывают, что решение о продлении домашнего ареста для них неожиданностью не стало. Влада Шевченко отметила, что готовится и к обвинительному приговору для матери.

Я была готова к такому решению суда, потому что мама меня с братом к этому готовила. Она сама с нами регулярно обсуждает всё, чтобы мы были в курсе всех возможных сценариев, и чтобы даже при худшем сценарии это не стало сюрпризом ни для меня, ни для Миши. Мама готовит нас к тому, что её могут посадить очень надолго, поэтому я учусь всё делать сама — оплачивать коммуналку, счета, покупать продукты, заботиться о Мише. Влада дочь Анастасии Шевченко

По статье об «осуществлении деятельности нежелательной организации» Анастасии Шевченко грозит до шести лет тюрьмы. Основанием для уголовного преследования стали неоднократные административные дела активистки. Следствие считает, что её привлекали к ответственности за работу на британскую организацию Open Russia, которая признана в России нежелательной, её деятельность запрещена. Защита настаивает на том, что никакого отношения к британской структуре «Открытая Россия» не имеет, а сама иностранная НКО уже прекратила существование.