Борьба "зелёных" за Европарламент

После официального запуска избирательной кампании перед выборами в Европарламент Европейская партия зелёных времени не теряет: в Стокгольме один из её кандидатов голландец Бас Экхаут принял участие в манифестации в защиту климата. Поддержка инициативы шведской школьницы Греты Тунберг, благодаря которой дети по всему миру вышли на митинги против климатических изменений - неплохой толчок для повышения экологических амбиций ЕС.

Бас Экхаут:

"Это давление, давление улицы, давление со стороны общественных движений. Вы же видите, что политики движутся медленно! Поэтому мы должны действовать намного быстрее. Я имею в виду, что изменение климата - неотложный вопрос, это кризис. Когда у нас был банковский кризис, политики очень быстро спасали банки. Теперь нам нужно как можно быстрее спасти планету".

Цель для кандидата в евродепутаты - не только в поддержке инициативы Тунберг, которая уже номинирована на Нобелевскую премию мира, но и в мобилизации шведских партнёров и избирателей. Чем пытается привлечь их Экхаут?

Бас Экхаут:

"Конечно, люди спрашивают тебя: что конкретно ты делаешь? Но я думаю, что нужно уходить от технических вы деталей. Если вы говорите с ними о Европарламенте, объясняете, что там есть те же политические партии, что и в их национальных парламентах, что мы обсуждаем политику в области изменения климата, обсуждаем энергетическую политику, политику в области сельского хозяйства, и что в зависимости от своего состава Европарламент определяет то или иное направление общей политики ЕС, то люди довольно быстро понимают, какое значение имеют европейские выборы".

В преддверии европейских выборов "зелёные" намеренно фокусируют внимание на европейских проблемах. Но они стараются быть реалистами и понимают, что ближе к выборам кампания станет скорее национальной, чем европейской. Поэтому борцы за экологию пытаются действовать как много скорее, предлагая программу на общем для всех уровне.