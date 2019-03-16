«Жёлтые жилеты-18»: погромы и пожары

Около восьми тысяч человек, по данным полиции, приняли участие в новой акции протестов «жёлтых жилетов» в Париже. Таковы данные министерства внутренних дел Франции. В ведомстве подчеркнули, что около полутора тысяч из них практически не имеют отношения к изначальным целям социального движения и вышли на улицы столицы ради погромов.

На Елисейских полях подожжено несколько киосков, а пожар из отделения банка на первом этаже дома перекинулся на всё здание. Спасатели эвакуировали его жителей, лёгкие травмы получили 11 человек, включая женщину с младенцем.

В центре Парижа было разграблено несколько бутиков и ресторанов. Многие заведения в 18-ю «субботу жёлтых жилетов» не стали закрывать витрины, поскольку движение за четыре месяца пошло на спад: неделю назад по всей Франции на акции вышли менее 30 тысяч человек — рекордно низкий показатель.