Новая попытка штурма парламента

Албанская полиция применила слезоточивый газ и водомёты против манифестантов, которые пытались прорваться в задние парламента страны. Согласно заявлению правоохранительных органов, протесты под руководством лидеров оппозиции начинались мирно, однако затем небольшая группа активистов стала бросать в полицейских камни. Несколько человек с обеих сторон получили ранения.

Протесты не прекращаются в Албании уже около месяца. Оппозиция требует досрочных выборов, обвиняя правительство страны в коррупции, тесных связях с организованной преступностью и подтасовке результатов волеизъявления. Более трёх десятков оппозиционных депутатов сложили с себя полномочия.