Удар яйцом за антимигрантские заявления после теракта

О голову австралийского сенатора Фрэйзера Эннинга разбили яйцо после его скандального высказывания о вооружённом нападении на мечеть в Новой Зеландии. Политик заявил, что причиной трагедии стала миграционная политика, которая, по его словам, позволила попасть в страну мусульманским фанатикам.

На следующий же день подросток-активист разбил о сенатора яйцо и как будто хотел нанести ещё один удар. Молодого человека скрутили, но затем освободили, пока что без предъявления обвинений.

Сенатора за его высказывания ранее осудил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Он присоединился к траурным мероприятиям и молебну в мечети Сиднея.

То, что он смешал это ужасное террористическое нападение с проблемами иммиграции, и в частности, его нападки на Ислам, — эти комментарии ужасны, они безобразны и им нет места в Австралии. Скотт Моррисон премьер-министр Австралии

Сам Энниг предложил оппонентам обратить внимание на призывы исламистов к насилию и столь же рьяно реагировать на слова о необходимости отрезать головы за оскорбление Ислама.