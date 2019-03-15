"Союз МС-12" пристыковался к МКС

Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-12" в составе космонавта Роскосмоса Алексея Овчинина и астронавтов NASA Ника Хейга и Кристины Кох успешно пристыковался к МКС и уже находится на борту.

Корабль причалил к Международной космической станции после шестичасового полета в пятницу в 4 утра по московскому времени.

На борту МКС новый экипаж встретили космонавт Олег Кононенко (Роскосмос) и астронавты Энн Макклейн (NASA) и Давид Сен-Жак (Канадское космическое агентство).

Планируемая продолжительность полета новой экспедиции МКС составит более 200 суток.

Как ожидается, 29 марта войдет в историю - своего рода отложенный Международный женский день на орбите.

Впервые в открытый космос выйдет полностью женский экипаж в составе Кристины Кох и Энн Макклейн, при этом руководить полетом с земли будет Мэри Лоуренс, а за пульт управления встанет Джеки Кейги.

В истории советской и российской космонавтики на орбите побывали четыре женщины. Первой в мире женщиной-космонавтом была Валентина Терешкова, в открытый же космос первой в истории вышла Светлана Савицкая.

НАСА в свою очередь запустило на орбиту уже 49 женщин-астронавтов, включая прибывшую на МКС в пятницу Кристину Кох.