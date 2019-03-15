"Пятница ради будущего" проходит по всему миру

Тысячи школьников и студентов по всему миру готовятся к очередной демонстрации в защиту окружающей среды "Пятница ради будущего".

Молодежные протесты проходят в Европе с 2015 года, когда в Париже состоялась международная конференция по климату.

В этот раз в Испании участники готовились на протяжении недели. Цель акции - привлечь внимание общественности к проблеме изменения климата.

"Мы здесь, потому именно мы ощутим на себе последствия, хотя у нас нет права голоса, в наших силах что-то изменить", – говорит один из активистов.

Широкую известность демонстрации в защиту экологии получили в августе. Тогда 16-летняя Грета Тунберг каждую пятницу выходила к зданию шведского парламента с требованием начать выполнять условия Парижского договора по климату. Став таким образом лицом молодежной борьбы против бездействия политиков перед лицом климатической угрозы.

Подросток отказывается ходить в школу до тех пор, пока шведские политики не услышат ее. Своей активной гражданской позицией Тунберг привлекла внимание сотен школьников и студентов по всему миру... и даже Нобелевского комитета. Накануне школьница была выдвинута на премию мира имени шведского ученого.

Свою номинацию Грета восприняла с воодушевлением.

Климатическое молодежное движение отправилось в среду в Европейский парламент, чтобы уже официально заявить о своей борьбе против изменения климата.

"Один из главных наших призывов - привлечь к дебатам по климату экспертов, у которых есть решения, о которых так просят политики. Поэтому вместо того, чтобы спрашивать нас, им нужно выслушать специалистов. И если вы внимательно послушаете политиков, то поймете, что это вопрос чрезвычайной срочности. Но вот когда речь идет о конкретных действиях, складывается впечатление, что они никогда не слышали о климатическом кризисе, потому что они не считают его таковым", – заявила 17-летняя участница движения Ануна де Вебер.

"Пятницу ради будущего" начнут школьники Австралии и Азии, затем к ним присоединятся юные активисты со всего мира.