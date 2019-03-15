Определились пары 1/4 финала Лиги чемпионов

По итогам жеребьевки стали известны пары 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Аякс" - "Ювентус"

"Ливерпуль" - "Порту"

"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити"

"Барселона" - "Манчестер Юнайтед"

При этом "красные дьяволы" будут вынуждены сыграть первый матч у себя дома, так как их календарь совпал с другим клубом из Манчестера.

В полуфиналах Лиги чемпионов победитель пары "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" сыграет с победителем пары "Аякс" - "Ювентус".

Пара "Ливерпуль" - "Порту" выходит на победителя пары "Барселона" - "Манчестер Юнайтед".

Матчи 1/4 финала пройдут 9-10 и 16-17 апреля.