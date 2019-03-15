No comment: лучшее за неделю

Долгие годы огромный участок пляжей курортного Эйлата в Израиле была недоступна для отдыхающих. Эта зона находилась в распоряжении местной нефтяной компании. Тем временем, жизнь обитателей вод Красного моря шла своим чередом. Когда было решено открыть участок для общественности, выяснилось, что на дне морском вдоль нефтяных труб разрослись многочисленные кораллы. Власти организовали операцию по их перемещению, чтобы кораллы остались невредимыми, когда на пляжи хлынут потоки туристов.

А в швейцарском Базеле прошёл ежегодный карнавал Монстров. Старт ему был дан до восхода солнца - в четыре утра. По улицам города под бой барабанов двинулась процессия. Её участники держали в руках разноцветные фонари и многочисленные плакаты с изображением различных политических лидеров и на тему волнующих общество событий.

Между тем, в Японии презентовали официальные пиктограммы спортивных дисциплин, в которых будут разыгрываться олимпийские медали летних Игр в Токио 2020 года. Их разработал известный в стране дизайнер Масааки Хиромура. Примечательно, что появилась и пиктограмма каратэ. Этот вид спорта впервые в истории был включён в программу соревнований олимпиады. До её начала остаётся всего 500 дней: церемония открытия состоится 24 июля.