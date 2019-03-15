Белая медведица "вывела в свет" детёныша

Обитательница Берлинского зоопарка, белая медведица Тоня впервые вывела на прогулку своего детёныша. Самка, кличку которой пока не придумали, появилась на свет 1 декабря прошлого года. Смотрители зоопарка очень волновались: до того Тоня потеряла двух малышей. Благо, на этот раз всё сложилось благополучно. Последующие три месяца мама с новорожденной пробыли в берлоге. Набравшую 12 килограммов веса малышку медведица решила, наконец, вывести на свежий воздух. Поначалу Тоня наблюдала за своим отпрыском, пока медвежонок делал первые шаги по вольеру, а потом начала учить его плавать и нырять. За увлекательным действом наблюдали многочисленные посетители.