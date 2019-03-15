Израиль-сектор Газа: ударом на удар

Армия Израиля нанесла в пятницу воздушные удары по сектору Газа в ответ на обстрел территории еврейского государства из палестинского анклава. Израильское командование заявило, что "ударам подверглись террористические цели".

В четверг вечером из сектора Газа в сторону в сторону Тель-Авива были запущены две ракеты. Одну из них, по сообщениям израильского государственного радио, перехватила система ПВО "Железный купол". Вторая ракета, по разным данным, упала или на палестинской территории или в незаселённой местности.

Это первый запуск ракет по Тель-Авиву из сектора Газа с августа 2014 года, когда Израиль вел в секторе 50-дневную военную операцию "Нерушимая скала". Ответственность за него пока никто на себя не взял. Израильтяне считают, что за обстрелом стоит группировка ХАМАС.