За "фона" ответишь - хроники династии Габсбургов

Ровно сто лет спустя после распада империи Габсбургов эхо тех исторических событий все еще дает о себе знать потомкам когда-то самой могущественной династии Европы.

Карл Габсбург-Лотарингский, правнук последнего императора Австро-Венгрии, попал в суд. Причина - использование фамильной приставки "фон", которую когда-то носили все члены династии Габсбургов.

Дело в том, что 1919 году на фоне революционных потрясений в Австрии был принят закон о роспуске дворянства, который, в частности, предполагал упразднение всех титулов, указывающих на принадлежность к аристократии. Закон действует по сей день. Однако нынешний глава дома Габсбургов решил им пренебречь и на своей странице в интернете упорно продолжает добавлять к своему имени приставку "фон".

На это обратили внимание, и в результате суд Вены 12 марта принял решение оштрафовать наследника великой династии на 70 евро. Именно такой штраф в пересчете на современные деньги он заплатил бы в 1919 году.