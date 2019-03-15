Британские СМИ: "брексит" неизбежен

"Что сделает теперь Тереза Мэй?" - задаются вопросом ведущие британские издания, анализируя прошедшее в четверг голосование в парламенте страны. "Попросит отсрочку "брексита", - под таким заголовком вышла передовица "Таймс". Газета пишет и о расколе в рядах консерваторов: против Мэй в парламенте выступили 75 её однопартийцев.

"Брекстеншэн" - резюмировал одним словом проиходящее таблоид "Сан", выразив уверенность в том, что отсрочки "брексита", запланированного было на 29 марта, не избежать.

А "Дейли Мэйл" выразила недовольство тем, как одевается Тереза Мэй, отправляясь на переговоры с европейскими лидерами."Правильная одежда может доносить всевозможные сообщения и давать своему владельцу немедленное преимущество", - пишет автор статьи, критикуя голубое пальто на молнии, в котором Мэй отправилась в Страсбург.