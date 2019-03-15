"Не выборы без Бутефлики, а Бутефлика без выборов"

"Мы хотели выборы без Бутефлики, а получили Бутефлику без выборов" - по этой причине десятки тысяч человек снова вышли на улицы крупнейших городов Алжира.

В столице центр заполнили толпы людей, завернутых в национальный флаг и скандировавших патриотические лозунги., поют песни о любви к родине. К учащимся вузов и лицеев примкнули преподаватели, адвокаты, профсоюзные активисты, сотрудники крупнейшей энергетической компании страны "Сонатрак".

"Я здесь со всем алжирским народом, - говорит один из манифестантов в Алжире, - мы призываем эту банду уйти! Нам нужны новые лица, мы хотим строить новый Алжир и справедливую республику".

Это четвертая пятница протестов. И если раньше люди протестовали против желания 82-летнего президента идти на выборы ради пятого мандата, то теперь они обвиняют власть в намерении обмануть народ и продлить срок пребывания Бутефлики во главе государства на неопределенный срок.

Обещание премьер-министра Нуреддина Бедуи сформировать правительство к началу следующей недели не успокоило демонстрантов: "Новый кабинет министров будет представлять свежие силы, молодую энергию мужчин и женщин нашей страны", - заявил он ранее.

Массовые демонстрации прошил также в Аннабе, Беджае, Буире, Мсиле, Тизи-Узу, Тлемсене.

Их участники обвиняют правительство в ухудшении социально-экономической ситуации в стране, деградации системы образования и здравоохранения.

11 марта в послании к нации Бутефлика отказался баллотироваться на пятый срок, заявил об отсрочке выборов, перестановках в правительстве и запуске общенациональной конференции,цель которой - разработать новый проект конституции. Дату выборов нового главы государства, отметил он, определят после проведения реформ. В среду оппозиция отвергла диалог с властями и отказалась участвовать в общенациональной конференции.