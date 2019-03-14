ВИЧ: употребляющие наркотики в зоне особого риска

Эксперты объединённой программы ООН по борьбе со СПИДом встревожены динамикой распространения заболевания среди употребляющих наркотики. В докладе UNAIDS сказано, что наркоманы, которые используют шприцы, по-прежнему подвержены наибольшему риску заражения.
UNAIDS заявляет о намерении справиться с эпидемией ВИЧ к 2030 г. В России в прошлом году было зафиксировано снижение заболеваемости. По данным Росподтребнадзора, число выявленных случаев заражения ВИЧ сократилось на 2,5%, а в конце 2017 в России проживали около миллиона инфицированных.