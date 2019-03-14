Новый экипаж отправился на МКС

Российская ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-12" в четверг стартовала с космодрома Байконур. Она доставит на орбиту следующий экипаж Международной космической станции, в составе которого - космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох.

Сейчас на станции работают россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак. Овчинин и Хейг должны были попасть на МКС в октябре прошлого года, но тогда произошла авария ракеты-носителя "Союз-ФГ". Экипаж при этом не пострадал: капсула с космонавтами была отстрелена автоматической системой спасения. Миссия новой экспедиции МКС продлится более 200 суток.