Русская подлодка в водах Босфора

Российская дизель-электрическая подводная лодка «Краснодар» прошла через Босфор из Чёрного моря в Мраморное. Это одна из новейших подлодок, базирующихся на Новороссийской базе ВМФ. Она была принята в строй в 2015 году и способна нести на борту, в частности, крылатые ракеты «Калибр» с дальностью стрельбы до 2 тысяч километров. Предполагается, что «Краснодар» присоединится к российской группировке в Средиземном море.

По действующим правилам, субмарина проходила через Стамбул в надводном положении. Её сопровождали катера и корабль турецкой береговой охраны.

Для «Краснодара» это уже не первый поход в Средиземное море. Подлодка участвовала в операциях в Сирии, в частности, атаковала ракетами «Калибр» предполагаемые позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство». В июле 2017 «Краснодар» принимал участие в морском параде в порте Тартус.