Растёт число жертв обрушения здания школы в Нигерии

По меньшей мере восемь человек погибли в результате обрушения здания на юго-западе Нигерии. В четырёхэтажном строении размещались частные квартиры, офисные помещения, а также детский сад и школа. В момент ЧП в среду около 10 утра по местному времени на территории комплекса могли находиться около сотни детей. Это было время занятий физкультурой, поэтому некоторые группы учащихся вышли во двор, другие дожидались своей очереди в классах, — отмечает нигерийская газета This Day. Разбор завалов и поиски людей продолжались весь день и не прекращались даже ночью.

Данные о выживших разнятся в том числе из-за того, что сразу после обрушения очевидцы увезли часть пострадавших в больницы. В то же время в разгар спасательной операции на месте событий родители школьников кричали, что под завалами остаётся много детей.

В администрации штата отмечают, что обрушившееся здание должны были снести вместе с несколькими прилегающими кварталами, которые признаны аварийными, однако против сноса, уверяют чиновники, выступили местные жители. Губернатор штата Лагос Акинвунми Амбод рассказал, что обрушившееся здание имело конструктивные дефекты, школа работала здесь нелегально. Амбод пообещал провести полномасштабное расследование обстоятельств трагедии.