В Тель-Авиве спасают от ДТП "зомби с мобильниками"

Спасти "зомби с мобильниками" решили власти Тель-Авива, и с этой целью установили подсветку на пешеходных переходах. Светоидные полоски меняют цвет одновременно со светофорами. Не секрет, что люди, не отрывающие глаз от своих телефонов, наталкиваются на других пешеходов, фонарные столбы и попадают в неловкие, или неприятные ситуации, в том числе, в ДТП. Подсветка должна привлечь внимание уткнувшихся в телефон пешеходов. Первые светоидные полоски появились в центре Тель-Авива. Для тех, кто смотрит вниз, красная или зеленая подсветка даст нужный сигнал. Подобные системы уже были установлены в Австралии, Сингапуре и Нидерландах.