Шотландия: как псу не дали погибнуть в горах

В Шотландии сотрудники Агентства морской и береговой охраны Великобритании спасли пса по кличке Бен. Потерявшаяся собака два дня просидела на скальном выступе на высоте в несколько десятков метров.

Животное обнаружили случайно, спасатели из города Инвернесс проводили учения на вертолете и заметили Бена. "Вертолетная команда на учениях проверяла свои навыки зимнего полета. Когда облака рассеялись, мы случайно обнаружили собаку, сидящую наверху. К счастью, мы успели ее спасти", – рассказывает представитель Агентства морской и береговой охраны Великобритании.

Когда Бена подняли в вертолет, то он был весь покрыт снегом и дрожал от холода. В этом районе как раз разбушевалась метель. Собаку сразу же доставили в ветеринарный центр. Специалисты отметили, что с Беном все в порядке и передали пса владельцам.