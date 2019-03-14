К берегам Франции приближается нефтяное пятно

Уже в воскресенье нефтяное пятно, которое образовалось на месте крушения итальянского судна Grande America в Атлантическом океане, может достичь берегов Франции. Его размер – около 10 километров в длину и километр в ширину.

В зоне аварии работают специальные суда. Просьбу о помощи получило Европейское агентство морской безопасности. Но, как сообщается, операция по ликвидации загрязнения может осложниться из-за погодных условий.

Судно Grande America затонуло во вторник в 330 километрах к западу от побережья Франции. До этого два дня на борту полыхал пожар. Судно, которое шло из Гамбурга в Касабланку, перевозило автомобили и контейнеры. В некоторых из них были опасные вещества, в том числе серная кислота, а в резервуарах находились около 2 тысяч тонн тяжелого мазута, который представляет особую опасность для экологии.