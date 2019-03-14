"Чёрные ящики" разбившегося "Боинга" доставили во Францию

Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации приступает к изучению «чёрных ящиков» с разбившегося в Эфиопии «Боинга-737». В Париж доставили оба бортовых самописца — параметрический и речевой.

На время разбирательства авиакомпании по всему миру отказываются от использования самолётов этой модели. Такую рекомендацию ранее дала сама корпорация Boeing после консультаций с авиационными властями США. Это решение в итоге сыграет на руку авиастроителям, — полагает аналитик Aviation Advocacy Эндрю Чарлтон:

«Это еще один шаг вперед в интересах безопасности. Boeing работает, исходя из имеющихся данных. У него есть преимущество в плане получения информации. Компания следит за тем, что происходит, и принимает решения, чтобы обеспечить абсолютную безопасность....

Это нехорошая неделя для Boeing, споров нет. Но я думаю, тот факт, что они приняли решение о прекращении полётов, что они намерены выяснить, что пошло не так и как это исправить, означает, что в долгосрочной перспективе они будут в полном порядке».

К расследованию катастрофы в Эфиопии подключились и представители Индонезии, где при схожих обстоятельствах в октябре разбился «Боинг-737» компании Lion Air. Тогда погибли 189 человек. На борту эфиопского лайнера находились 157 пассажиров и членов экипажа. Как отмечают в «Авиалиниях Эфиопии», перед падением пилот успел сообщить о проблемах с самолётом и запросил разрешение вернуться в аэропорт вылета в Аддис-Абебу.