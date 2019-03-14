"Два года чистилища для тори"

Британские газеты – как таблоиды, так и качественная пресса – не выбирали выражений после прошедшего голосования в парламенте и не щадили ни правительство, ни Терезу Мэй.

Газета The Sun называет положение консервативной партии "двухлетним чистилищем" и пишет о том, что теперь "брексит" может быть надолго отложен. Накануне голосования в Палату общин была внесена поправка. Она предполагает, что жесткого "брексита" не должно быть ни 29 марта, ни вообще когда-либо. Но от участия в голосовании воздержались 13 министров, при всем том что Тереза Мэй попросила всех однопартийцев выступить против этой поправки.

"Провал "брексита" – такой заголовок появился на первой полосе The Times. Открытое неповиновение со стороны министров стало новым ударом для Мэй – написала одна из старейших британских газет, добавив, что теперь в парламенте царит неразбериха.