"Брексит": будет ли отсрочка?

В британском парламенте сегодня пройдет голосование по вопросу об отсрочке "брексита", официальная дата которого была намечена на 29 марта. ЕС может дать ответ уже через неделю - во время очередного саммита. Накануне большинством голосов Палата общин запретила кабинету выводить страну из Евросоюза без какого-либо соглашения.

Филип Хаммонд, британский министр финансов: "Как сказала премьер Тереза Мэй, ЕС дал понять, что готов предоставить небольшую отсрочку по "брекситу" в том случае, если мы договоримся об условиях сделки. И нам нужно время, чтобы ее оформить. Если этого не произойдет, возможно ЕС будет настаивать на более длительной отсрочке".

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что в преддверии саммита ЕС он намерен обратиться к лидерам 27 стран с призывом быть открытыми для продления срока "брексита", - если Великобритания сочтет необходимым переосмыслить свою стратегию по выходу из ЕС и построить консенсус вокруг нее".

Изначально мартовский саммит должен был стать последним в составе 28 стран Евросоюза - с участием Великобритании, - так как ожидалось, что 29 марта, Соединенное Королевство покинет ЕС. Однако теперь, как ожидается, главной темой повестки дня предстоящей встречи станет вопрос переноса даты "брексита".