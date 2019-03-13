"Чёрный" и "белый" списки властей Украины

Министерство культуры Украины пополняет два списка иностранных деятелей культуры: «черный» и «белый». Первый, начатый ещё в 2014 году, сегодня насчитывает 147 человек. Подавляющее большинство в списке - граждане России.

В связи присоединением Крыма к России и военным конфликтом на востоке Украины напряженность в отношениях двух бывших республик СССР достигла своего пика с момента распада Советского Союза.

Известные личности, признающие законными действия Москвы в отношении Крыма, могут оказаться в «черном списке»: как поясняет Минкульт Украины, имена тех, кто представляет угрозу национальной безопасности в министерство поступают из СБУ, Совета национальной безопасности и обороны Украины и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В то же время, знаменитости, поддерживающие суверенитет и территориальную целостность Украины, попадают в «белый список».

Кто в «чёрном» списке?

Хотя большинство имён в списке - граждане РФ, здесь есть и представители других стран, в том числе американцы, итальянцы, немцы и белорусы. Минкульт Украины отзывает лицензии на показ фильмов с участием актёров попавших в "чёрный" список. Причём фильм исчезнет из кинотеатров и с телеэкранов даже в случае, если всего один их персонажей картины - актёр, попавший под пристальное око украинских служб безопасности. Точно так же прекращаются продажи книг тех авторов, которые попали в "чёрный" список.

В настоящее время в списке 147 деятелей культуры и других знаменитостей. Одним из последних добавлений в список стал итальянский музыкант Альбано Карриси, более известный как Аль Бано, имевший огромное число поклонников ещё в советское время. Неудачная фраза о симпатиях певца к российскому президенту стоила ему какой бы то ни было карьеры на Украине.

Чёрный список Министерства культуры Украины

Российские деятели культуры и знаменитости:

режиссер Никита Михалков

танцор балета Николай Цискаридзе

поп-исполнительница Юлия Чичерина

бизнесвумен и миллиардер Елена Батурина

киноактёр Александр Баширов

режиссёр, продюсер и киноактёр Федор Бондарчук

певец Александр Буйнов

актёр и поэт Валентин Гафт

актриса Алиса Фрейндлих

скульптор Зураб Церетели

писатель Аркадий Инин

Под номером 115 в список попал американский актёр Стивен Сигал, вместе с ещё несколькими деятелями масскульта из США. Здесь же оказались и звезда французского киноэкрана Жерар Депардье, и сербский актёр, музыкант и кинорежиссёр Эмир Кустурица, и балетный танцор из Японии Ивата Морихиро.

Конкретного объяснения по каждому имени в списке Минкульт не предлагает. Известно, что госорганы дают рекомендацию на внесение в "чёрный" список на основании угрозы безопасности Украины со стороны того или иного деятеля культуры. После попадания в список, человек фактически становится персоной нон грата на Украине.

Кто попал в «белый список»

В отличие от "чёрного" списка, в "белом" оказываются те знаменитости, которые открыто поддерживают позицию украинских властей по Крыму и конфликту на востоке страны.

В "белом" списке, в основном, иностранные знаменитости и некоторые известные российские писатели и музыканты, которые, как считается, заслуживают поддержки украинского государства:

Американский актер Джордж Клуни

Американский актер Тим Рот

Американская актриса Хейден Панеттьер

Российский рок-музыкант Андрей Макаревич

Американский певец и актер Джаред Лето

Вокалист Scorpions Клаус Майне из Германии

Родившийся в советской Грузии российский писатель Борис Акунин

Грузинский певец Вахтанг Кикабидзе

Американская актриса, родившаяся на Украине, Милла Йовович

Американская актриса Вера Фармига