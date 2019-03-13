Человек идёт: в Израиле началась операция по пересадке кораллов

Масштабная операция по переселению кораллов организована властями Израиля в водах Красного моря у пляжей Эйлата. Долгое время значительный участок побережья был закрыт для отдыхающих: здесь находится особо охраняемая нефтегазовая инфраструктура. Недавно статус этих территорий изменился. Тогда же выяснилось, что отсутствие туристов способствовало процветанию морских видов. Чтобы спасти кораллы, которые разрослись вдоль труб, их решили пересадить подальше от пляжа.