Алжирцы требуют немедленных перемен

В столице Алжира тысячи студентов и преподавателей вышли на улицы. Они требуют немедленной отставки президента. "Бутефлика, уходи!", "Нет продлению четвертого срока!", "Алжир, свобода, демократия!" под такими лозунгами прокатилась новая волна массовых протестов. Аналогичные акции прошли и в других крупных городах страны.

С воскресенья в Алжире продолжается национальная забастовка. В нескольких провинциях страны десятки магазинов, школ и предприятий мелкого бизнеса по-прежнему закрыты.

Тем временем, новый премьер-министр пытается сформировать правительство. Власти заявляют, что пока проходят предварительные консультации с политическими партиями и гражданским обществом по вопросу формирования общенациональной конференции. Она должна выработать новую конституцию.

В понедельник действующий президент Алжира объявил об отказе от участия в новых выборах главы государства. Алжирская оппозиция уже заверила, что решительно отвергает план Бутефлики, отказывается от диалага с властью, а также собирается бойкотировать общенациональную конференцию.