Барнье: "Главное не "развод", а будущие отношения с Великобританией"

Мишель Барнье - главный переговорщик ЕС по «брекситу» считает, что главное – это организовать не "развод" с Великобританий, а будущие отношения этой страны с ЕС. euronews представляет выдержки эксклюзивного интервью с политиком.

Мишель Барнье:"После голосования по сделке [с Брюсселем] Великобритания может попросить о продлении пребывания в ЕС: это может быть своеобразным политическим маневром. В таком случае я знаю, какой будет реакция со стороны Евросоюза. В Брюсселе их спросят: «а зачем вам нужна эта отсрочка? Вы хотите провести новый референдум? Новые выборы?» Я не могу ответить на эти вопросы за британское правительство. Евросоюзу нужно время. Мы долго пытались помочь Великобритании и делали это до самой последней минуты, вплоть до вечера понедельника на переговорах с Председателем Еврокомиссии Юнкером, когда мы пытались сформулировать, обозначить гарантии и внести уточнения по поводу сделки. И дело не в модификации договора, а в гарантиях для Лондона, в том, что мы не намерены бесконечно заманивать Великобританию в Таможенный союз старого формата. Это просто страховка, такая же как и любая другая".

euronews: "То есть на следующей неделе вы снова будете вести переговоры?"

Мишель Барнье: "Нет, с переговорами покончено. Председатель Юнкер очень чётко высказался на этот счёт: больше мы ничего обсуждать не будем. Позволю себе напомнить вам, что это Великобритания покидает ЕС. А мы намерены защитить Союз и его основы, в том числе, наш единый рынок, понятие значительно более широкое, чем зона свободной торговли. Подчеркну еще раз: время переговоров прошло. Хочу сказать, что для меня важно должным образом организовать не "развод" с Великобританий, а наши будущие отношения. ЕС понадобится еще два-три, а, может быть, и все четыре года, чтобы заново выстроить партнерские отношения с Великобританий. В любом случае, эта страна остается близким другом, партнером и союзником. Но в новых условиях мы должны выстроить наши отношения на новом основании".