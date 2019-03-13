Госдума против криминальной романтики

Госдума уже в четверг может принять в окончательном третьем чтении проект закона об уголовной ответственности так называемых «криминальных авторитетов» и лидеров преступных группировок. Такую рекомендацию дал комитет палаты по госстроительству и законодательству. По словам члена комитета Отари Аршба, депутаты хотят искоренить романтическое отношение к криминалу.

В криминальном мире нового закона не боятся и найдут способ его обойти. В этом уверен автор книг «Исповедь русского гангстера» Михаил Орский, которого называют бывшим «криминальным авторитетом»:

«Думать, что воры как овцы пойдут на заклание под этот закон, сами будут головы в петлю совать, — я думаю, что это наивно. Думаю, будут приняты какие-то контрмеры. Братва постарела, братва частью убита, частью посажена, кто поумнее, посметливее, — перешёл в бизнес».

В случае принятия закона о «криминальных авторитетах», лидерам преступных группировок и участникам собраний так называемых «воров в законе» будет грозить до 20 лет тюрьмы. При этом предлагают освобождать их от уголовной ответственности по этим статьям, если они заявят о выходе из ОПГ и станут сотрудничать с силовиками.