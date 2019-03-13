Возможен ли "брексит" без сделки с Брюсселем?

Договориться полюбовно не получилось, теперь Лондон будет решать, можно ли выйти из ЕС без сделки с Брюсселем. Именно этот вопрос будет вынесен на голосование Палаты общин в среду вечером. И оно обещает быть не менее напряженным, чем за день до этого, когда парламент решительно отверг план Терезы Мэй по выходу из ЕС, над которым она работала без малого два года.

"Как и вы, я хочу, чтобы Великобритания покинула Евросоюз на хороших условиях. Да, можно уйти и без сделки с Брюсселем. Но мы проделали огромную работу, чтобы 29 марта (крайний срок для начала процесса выход Соединенного Королевства из ЕС - прим.ред.) "брексит" прошел по оптимальному сценарию", - заявила Тереза Мэй, выступая в парламенте.

Она предостерегла Палату общин, что "брексит" без соглашения с Еврокомиссией накопившиеся вопросы не только не решит, но лишь добавит новых проблем. Однако эти слова оппонентов Мэй не убедили.

"Госпожа премьер-министр упрямо продолжает заявлять, выбора у нас нет. Однако вчерашнее голосование ясно показало, что предложенный ею план парламент не устраивает. Более того, даже среди однопартийцев госпожи Мэй нет четкого понимания, что делать дальше. Ранее консерваторы говорили, что "жесткий брексит" возможен. Как же они будут голосовать сегодня?" - задался вопросом лидер британских лейбористов Джереми Корбин.

Если Палата общин согласится на выход Великобритании из ЕС без компромиссного договора с Брюсселем, тогда развод будет весьма болезненным, и в первую очередь для самой Великобритании. Если же такой сценарий будет отвергнут, то в четверг на голосование будет вынесен вопрос о переносе "брексита" на более поздний срок.