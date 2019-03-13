"Брексит": "не стоит тратить время"

В Евросоюзе разочарованы итогами голосования в британском парламенте, который вновь отверг сделку с ЕС по условиям "брексита". "Соглашение о выходе из ЕС, утвержденное на переговорах с премьером Терезой Мэй - единственный вариант упорядоченного "брексита" - заявил главный переговорщик с Лондоном от Брюсселя Мишель Барнье.

Продление переговоров, подчеркивают в ЕС, невозможно без четкого обоснования цели со стороны Великобритании.

"Теперь Соединенное Королевство должно нам сказать, что оно хочет от будущих отношений с Евросоюзом. Каким будет его выбор.Сейчас стоит вопрос: если прибегать к продлению переговоров, то зачем это делать? Потому что переговоры по 50-й статье Лиссабонского договора, предусматривающей порядок выхода из ЕС, уже завершились". - заявил Барнье.

В том же ключе в ходе дебатов на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге выступил координатор от ЕС по "брекситу" Ги Верхофстадт: "Мы не начинаем вести разговор о продлении переговоров. Я не вижу в этом смысла, поскольку мы не знаем, какова позиция большинства в британской Палате общин. Почему мы должны продлевать пусть даже на какой-то небольшой срок переговоры, при отсутствии четкой позиции парламентариев. Поэтому я не думаю, что в Европейском Союзе кто-либо хочет вести дискуссии на эту тему".

По мнению британского евродепутата, евроскептика и радикала Найджела Фаража, время на дальнейшие переговоры тратить не стоит: "С нас хватит! Мы видели яростный гнев по отношению к нашей стране господина Верхофстадта, мы знаем о бюрократической непримиримости господина Барнье, мы слышим постоянный поток оскорблений, исходящих от господина Туска.... Мы единодушны в одном. Мы не хотим, чтобы вы нами управляли".

Всего за шестнадцать дней до даты официального "развода" с Евросоюзом у Лондона и Брюсселя до сих пор нет четко оговоренных условий по "брекситу". Риск выхода Великобритании из ЕС без сделки высок как никогда. Оппоненты британского премьера продолжают призывать к досрочным выборам.