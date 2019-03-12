Британский парламент снова голосует по "брекситу"

Во вторник 12 марта британские парламентарии должны провести повторное голосование по столь соглашению о выходе страны из ЕС, два месяца спустя после того, как оно при первой попытке потерпело оглушительное поражение в Палате общин.

После нескольких недель безрезультатных переговоров с Брюсселем британский премьер-министр Тереза ​​Мэй заявила, что добилась «изменений правового характера» в борьбе за ирландский "бэкстоп".

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Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил, что Лондону были даны "значительные правовые гарантии", пригрозив, что "третьего шанса [у британцев] не будет".

Юридически неоднозначная схема, призванная гарантировать "прозрачную" границу между двумя Ирландиями, стала одной из главных причин, по которой депутаты Палаты общин отказались от сделки в январе.

Парламентское одобрение - одно из условий, необходимых для вступления в силу условий соглашения между Великобританией и Евросоюзом. Согласно намеченному плану, Великобритания должна формально покинуть ЕС 29 марта, хотя за этой датой ещё последует переходный период до конца 2020 года.

Что изменилось?

Поздно вечером, в понедельник 11 марта, Мэй отправилась в Страсбург, чтобы встретиться с председателем Еврокомиссии, Юнкером. На совместной пресс-конференции она рассказал о трёх изменениях, внесённых в соглашение о "брексите":

Появился «совместный инструмент», позволяющий Великобритании отказаться от "бэкстопа", если ЕС намеренно попытается удержать Великобританию в нём на постоянной основе в случае провала переговоров по новой торговой сделке.

Должно быть сделано «совместное заявление Великобритании и ЕС» в добавок к Политической декларации, которое касается будущих отношений. Данное условие обязывает обе стороны искать альтернативные формы установления ирландской границы и отказу от "бэкстопа" к декабрю 2020 года.

Британское правительство выступит с "односторонней декларацией", в которой будет сказано, что ничто не помешает Великобритании выйти из соглашения по "бэкстопу" в одностороннем порядке, если отношения с ЕС потерпят неудачу.

Развитие событий до конца марта

Если 12 марта сделка будет одобрена, формальный старт "брекситу" будет дан 29 марта.

сделка будет одобрена, формальный старт "брекситу" будет дан 29 марта. Если члены парламента проголосуют "против" сделки, то в среду, 13 марта , состоится голосование по выходу из Евросоюза без сделки (так называемый, "жёсткий брексит"). При одобрении этого варианта 29 марта состоится выход из ЕС без какой-либо сделки.

, состоится голосование по выходу из Евросоюза без сделки (так называемый, "жёсткий брексит"). При одобрении этого варианта 29 марта состоится выход из ЕС без какой-либо сделки. Если же в парламенте отвергнут и этот вариант, то 14 марта , в четверг, состоится ещё одно голосование о возможности продления действия статьи 50 Европейского договора. При одобрении этого варианта, Великобритания обратиться в Евросоюз с просьбой об отсрочке. Евродепутаты могут одобрить эту отсрочку уже 21 марта на саммите глав ЕС. В этом случае "брексит" будет отложен на более поздний срок.

, в четверг, состоится ещё одно голосование о возможности продления действия статьи 50 Европейского договора. При одобрении этого варианта, Великобритания обратиться в Евросоюз с просьбой об отсрочке. Евродепутаты могут одобрить эту отсрочку уже 21 марта на саммите глав ЕС. В этом случае "брексит" будет отложен на более поздний срок. Если запрос на отсрочку будет отвергнут депутатами в Брюсселе, Великобритания попадёт в патовую ситуацию, которая может закончится либо "жёстким брекситом", либо повторным референдумом, либо иными предложениями.

Тем не менее до 29 марта члены Палаты общин ещё успеют проголосовать по вопросу о сделке в третий раз. Это последнее голосование, в случае поддержки со стороны большинства, приведёт к выходу на условиях договора по "брекситу" 29 марта.

члены Палаты общин ещё успеют проголосовать по вопросу о сделке в третий раз. Это последнее голосование, в случае поддержки со стороны большинства, приведёт к выходу на условиях договора по "брекситу" 29 марта. Наконец, если и последнее голосование окажется безуспешным, Великобритания покинет ЕС "без сделки", если только в последний момент Брюссель не пойдёт на уступки относительно болезненного вопроса границы между двумя Ирландиями.