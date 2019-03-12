Сделка с ЕС по "брекситу": быть или не быть?

В британском парламенте идут дебаты по доработанному соглашению о выходе из Евросоюза. В понедельник вечером в Страсбурге премьер-министру Терезе Мэй удалось согласовать с руководством ЕС дополнительный документ, дающий разъяснения во вопросу об ирландской границе. Сделка предусматривает временный страховочный механизм "бэкстоп", предотвращающий появление жёсткой границы между Северной Ирландией и Ирландией.

"Правительство усердно работало с тем, чтобы разработать улучшенный вариант соглашения, в котором нашла бы отражение озабоченность депутатов парламента. Я донесла эту озабоченность до главы Еврокомиссии и до главы Евросовета . Я переговорила с каждым из лидеров ЕС по-отдельности - с некоторыми даже по нескольку раз - чтобы разъяснить им, что именно нужно изменить. Опасность для тех из нас, кто хочет принять решение с верой в выбор британцев, проголосовавших за "брексит", заключается в том, что если сегодня вечером соглашение не будет одобрено, если эта сделка не будет утверждена, то мы можем провалить и сам "брексит".

Но генпрокурор Великобритании Джеффри Кокс считает, что гарантии по ирландской границе, полученные Терезой Мэй, недостаточны. По мнению Кокса, это снижает шансы на то, что сделка будет ратифицирована парламентом:

"С юридической точки зрения риски остались неизменными. В такой ситуации Соединённое Королевство не сможет с точки зрения международного права выйти из "бэкстопа" иначе, как через соглашение".

Заявление генпрокурора льёт воду на мельницу противников соглашения. Оппозиционные лейбористы уже заявили, что не поддержат документ.

"Господин спикер, лейбористы голосовали против, потому что это была плохая сделка. В январе эта плохая сделка была отклонена самым значительным большинством в истории парламента. И, господин спикер, сейчас нам предлагается такая же плохая сделка. Мы будем голосовать против неё сегодня вечером", - сказал лидер лейбористов Джереми Корбин.

Предположительной датой "брексита" назначено 29 марта. Но если до этого времени британский парламент не утвердит соглашение с Брюсселем, дата выхода королевства из Евросоюза может быть перенесена. Жесткий "брексит" без сделки грозит серьезными экономическими рисками.