Евросоюз приостанавливает полёты Boeing 737 Max

Все больше стран в экстренном порядке запрещают эксплуатацию самолета Boeing 737 MAX.

К ним присоединился и Евросоюз. Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) приостановило перелёты на территории ЕС самолёта этой модели и его модификаций.

Запрет продлится до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии, унесшей жизни 157 человек.

Кроме того, агентство распорядилось закрыть воздушное пространство для лайнеров этих модификаций, которые принадлежат к авиапаркам неевропейских авиакомпаний.

Ранее эксплуатацию Boeing 737 Max 8 приостановили Норвегия, Эфиопия, Индонезия, Австралия, Китай, Монголия, Южная Корея, Индия, Малайзия и Объединенные Арабские Эмираты.

Отдельные авиакомпании также приняли решение о временном запрете полетов этого самолета. В их числе российская S7, аргентинская Aerolineas, мексиканская Aeromexico, бразильская Gol, а также британская Cayman Airways.

Всего по данным на январь этого года самолет Boeing 737 MAX 8 эксплуатируют 46 авиакомпаний.

Тем временем, Федеральное управление авиации США признало данную модель самолета пригодной для полетов.

Лайнер Boeing 737 Max 8 попал в "черный список" после авиакатастрофы в Эфиопии — она стала уже второй за пять месяцев после того, как лайнер той же модели разбился в Индонезии, тогда жертвами стали 189 человек.

На фоне возникшей паники, акции корпорации Boeing в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник упали более, чем на 6,5%