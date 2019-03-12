Вюнсдорф, "запретный город"

Вюнсдорф, пригород Цоссена в 40 км к югу от Берлина. В 1936-1945 гг. здесь находилось Верховное командование сухопутных войск Вермахта, а в 1945-1994 гг. - штаб командования Группы советских войск в Германии (с 1989- Западной группы советских войск).

Для граждан ГДР эта территория была закрыта, а из Вюнсдорфа до Москвы ходил регулярный поезд, который прибывал на Белорусский вокзал. Последний состав ушёл отсюда 8 сентября 1994 г.

«Запретный город», как его называли в советское время, все еще закрыт для жителей Цоссена, но по комплексу в Вюнсдорфе организуются экскурсии о военном прошлом, уходящем корнями в 1910 год.

Сегодня перед офицерским комплексом стоит обветшалая статуя Ленина. В трёхэтажном здании остались свидетельства времён советской власти в Восточной Германии. Рядом с 2700 немецкими жителями жили от 50 000-60 000 советских военных и члены семей офицеров и прапорщиков. Здесь находились театр, музей, торговые центры, бассейн и казармы для примерно 40 000 солдат.

Есть и следы присутствия нацистов Третьего рейха: совсемс рядом, в Уенсдорфе, сохранилась тщательно продуманная система секретных бункеров, в том числе и подземный бункер Цеппелин, который служил информационным центром во время войны, сюда поступали сообщения с разных фронтов.

Вюнсдорф находится в ведении федеральной земли Бранденбург, но он не ремонтировался уже давно, а новый владелец пока не найден, и разруха взяла своё. Ежегодно на экскурсии сюда приезжают около 20 000 посетителей.