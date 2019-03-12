Буддийский робот-проповедник

В Японии роботам находят применение практически во всех сферах жизни. Теперь их используют и в духовном мире.

Посетители храма Кодайджи в Киото теперь могут слушать учения Будды, которые им разъясняет говорящий робот "Миндар". С помощью жестов и зрительного контакта робот преподает буддийскую философию для всех желающих на японском языке, его речь переводится субтитрами на английский и китайский.

Несколько лет назад монахи храма Кодайджи предложили группе ученых кафедры робототехники университета Осаки во главе с профессором Хироши Ишигуро создать робота в виде буддийского божества для общения со своими последователями.

Робот был сделан токийской компанией A-Lab Co. Его корпус изготовлен в основном из алюминия, а для лица и рук использован силикон. Стоимость "Миндера" составляет почти миллион долларов.