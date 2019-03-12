Венгрия: трудно быть беженцем

Как живется мигрантам, оказавшимся в Венгрии? В сентябре 2015 года крупнейший железнодорожный вокзал Келети в Будапеште был переполнен беженцами из стран Ближнего Востока и Африки. Они не собирались оставаться здесь, стремились попасть в западные государства ЕС. Большинству это удалось. Кому-то пришлось задержаться в Венгрии. Два года спустя статус беженца получили 106 человек. В минувшем году - только 68. На чужбине, без знания языка, а зачастую и без работы, они не могут позволить себе снять жилье. Все, что им остается - жить в приютах, таких как этот, открытый благотворительной организацией "Защита", и рассчитанный на десять человек. И у пришлых, и у бездомных венгров одна беда - нет крыши над головой и средств к существованию. И , казалось бы, что отношение к ним должно быть одинаковое. Но не все так просто.

"В этом приюте есть возможность для того, чтобы разделить на отдельные группы мигрантов и местных бездомных", - поясняет управляющий Андраш Ракос. - "Люди могут здесь готовить сами, или получать еду два раза в день".

Большинство приютов, организованных для венгров, не имеющих постоянного места жительства, не пускают на свою территорию беженцев и мигрантов.

"Владельцы хотят избежать потенциальных конфликтов" - говорит Андраш Сиверт, представитель организации, которая оказывает помощь мигрантам. "Они опасаются, что местные бездомные могут почувствовать дискриминацию, подумать, что беженцы получают больше внимания, чем они. Но с нашей точки зрения, в этом плане ко всем необходимо относится одинаково".

Как правило, беженцы и мигранты проводят в приютах несколько месяцев, но некоторые семьи живут здесь годами.