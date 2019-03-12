Плакаты сняли, но проблему не решили

Скандальные плакаты сняли — по крайней мере вдоль шоссе из аэропорта в Будапешт, по которому прибыл и уехал Манфред Вебер. Глава Европейской народной партии посещал венгерскую столицу, чтобы с премьером Виктором Орбаном разрешить скандальную проблему.

Переговоры, по словам обеих сторон, прошли конструктивно и закончились безрезультатно.

Скандал вызвала предвыборная кампания правящей венгерской партии «Фидес», которая практически прямо обвиняла нынешнее европейское руководство в намерении искусственно увеличить приток мигрантов-мусульман в Европу. Причём один из «героев» плакатов — глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер — представляет как раз Европейскую народную партию.

13 движений из 56, входящих в альянс, потребовали исключить «Фидес».

Манфред Вебер, глава ЕНП:

_«Само собой разумеется, что у ЕНП есть чёткие фундаментальные ценности. Они не подлежат пересмотру и их должны уважать все входящие в наш альянс партии — включая „Фидес“»

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Руководство Венгрии — наряду с целым рядом других стран Центральной Европы — последовательно выступает против нынешней миграционной политики Евросоюза. На 20-е марта запланировано заседание Европейской народной партии, одним из вопросов которого будет исключение движения Орбана.

Аттила Мадьяр, Euronews:

«После визита Манфреда Вебера в Будапешт судьба „Фидес“ после 20 марта так и осталась неясной. Вебер заявил, что будет наблюдать за дальнейшими шагами Орбана. Некоторые входящие в альянс партии до сих пор не обнародовали своё отношение к демаршу Будапешта».