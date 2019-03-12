Летающие такси уже не за порогом

Европейский авиастроительный концерн Airbus представил прототип своего первого многоместного летающего такси CityAirbus. Как ожидается, оно будет использоваться в крупных городах, летать по определенным маршрутам и станет альтернативой общественному транспорту.

Андреас Шойер, министр транспорта Германии:

"Когда я читаю отдельные отчеты о том, что сейчас пробки будут и в воздухе, я думаю - Боже мой! Давайте будем счастливы и рады, что немецкие инженеры здесь, в Баварии и Германии, разрабатывает продукты будущего. Так стоит ли нам действительно о нем волноваться?"

Уже в ближайшее время правительство Германии начнет разрабатывать законодательство, позволяющее использовать летательные аппараты в городских условиях в качестве такси и личного транспорта.

Аэротакси оборудовано четырьмя сиденьями. Оно работает на электроприводе и способно совершать рейсы без пилота, в полностью автоматическом режиме, до аэропортов или железнодорожных вокзалов, в условиях загруженных городских дорог, максимально быстро и по доступным ценам.

"Мы хотим предложить такие цены на этот аэромобиль, чтобы каждый мог позволить себе перелет из аэропорта в центр города", - говорит руководитель проекта CityAirbus Мариус Бебезель.

По оценке некоторых экспертов, летающие такси могут стать реальностью в крупных городах уже к 2025 году. Кроме Airbus, аналогичными разработками занимаются еще несколько предприятий по всему миру.