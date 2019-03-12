Самый богатый житель Лондона - россиянин

Совладелец "Альфа-Групп" россиянин Михаил Фридман – самый богатый житель британской столицы. Пальма первенства перешла к нему от другого россиянина - Леонарда Блаватника, который теперь живет в Нью-Йорке.

Во вторник журнал Forbes опубликовал рейтинг городов, в которых проживает самое большое число миллиардеров. Первое место занял Нью-Йорк. Этот город выбрали для жизни 84 человека с десяти- и одиннадцатизначными счетами в банках. Их совокупное состояние оценивается в 469,7 млрд долларов. Это больше ВВП Австрии. Самый богатый житель "большого яблока" – основатель информационного агентства Bloomberg и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

Вторая строчка в рейтинге – за Гонконгом. Там проживают 79 миллиардеров (состояние – 355,5 млрд). Замкнула первую тройку Москва, которая сохраняет за собой эту позицию с 2016 года (самый богатый житель российской столицы - акционер газовой компании "Новатэк" и нефтехимической компании "Сибур" Леонид Михельсон).

При этом по уровню ВВП Россия идет только на 11 месте (1 трлн 578 млрд долларов, по данным на 2017 год), а вот США возглавляют рейтинг (19 трлн 390 млрд). А если говорить о ВВП на душу населения, то тут разрыв еще больше: США – седьмые (59 500 долларов), а Россия только 62-ая (10 600 долларов).

Первая десятка городов с самым большим числом миллиардеров

1. Нью-Йорк

Число миллиардеров: 84

Совокупное состояние: $469,7 млрд

Самый богатый человек: владелец информагентства Майкл Блумберг, $55,5 млрд

Майкл Блумберг, №9 в списке самых богатых людей на Земле REUTERS/Brian Snyder

2. Гонконг

Число миллиардеров: 79 (+2 с 2018 года)

Совокупное состояние: $355,5 млрд

Самый богатый человек: основатель компании Cheung Kong Group Ли Кашин, $31,7 млрд

Ли Кашин по прозвищу "Супермэн", один из богатейших людей в Азии REUTERS/Bobby Yip

3. Москва

Число миллиардеров: 71

Совокупное состояние: $336,5 млрд

Самый богатый человек: акционер компаний "Новатэк" и "Сибур" Леонид Михельсон, $24 млрд

Леонид Михельсон, самый богатый человек России, №32 мирового рейтинга REUTERS/Sergei Karpukhin

4. Пекин

Число миллиардеров: 61

Совокупное состояние: $193,3 млрд

Самый богатый человек: девелопер коммерческой недвижимости Ван Цзяньлинь, $22,6 млрд

5. Лондон

Число миллиардеров: 55

Совокупное состояние: $226 млрд

Самый богатый человек: совладелец "Альфа-Групп" Михаил Фридман, $15 млрд

Михаил Фридман, №79 мирового рейтинга (по версии журнала Forbes) REUTERS/Sergei Karpukhin

6. Шанхай

Число миллиардеров: 45

Совокупное состояние: $110,7 млрд

Самый богатый человек: создатель сервисов электронной коммерции Колин Хуан, $13,5 млрд

7. Сан-Франциско

Число миллиардеров: 42

Совокупное состояние: $109,2 млрд

Самый богатый человек: сооснователь Facebook Дастин Московиц, $11,1 млрд

8. Шэньчжэнь

Число миллиардеров: 39

Совокупное состояние: $190,5 млрд

Самый богатый человек: глава телеком-компании Tencent Ма Хуатэн, $38,8 млрд

Ма Хуатэн REUTERS/Bobby Yip

9. Сеул

Число миллиардеров: 38

Совокупное состояние: $99,9 млрд

Самый богатый человек: глава Samsung Ли Гонхи, $16,9 млрд

Ли Гонхи REUTERS/Steve Marcus

10. Мумбаи

Число миллиардеров: 37

Совокупное состояние: $184,4 млрд

Самый богатый человек: владелец холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани, $50 млрд