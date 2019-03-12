Нью-йоркский небоскреб "Крайслер" продан по дешёвке

Один из самых известных небоскребов Нью-Йорка "Крайслер-билдинг" продают за 150 млн долларов. Эта сумма в пять раз меньше той, за которую его купил государственный инвестиционный фонд Абу-Даби.

По мнению специалиста по недвижимости класса люкс, покупка 77-этажного здания на Манхэттене влечет за собой дополнительные существенные траты для будущего владельца: ему не принадлежит территория, на которой находится небоскреб и он будет платит постоянно растущую арендную плату. Не слишком радостно, по мнению Эдварда Мерменстайна, выглядит ситуация и для продавца:

"Для него эта сделка болезненна, поскольку он заплатил за это здание около 800 миллионов долларов не так давно, а продали за сумму в 5 раз меньшую".

Небоскреб "Крайслер-билдинг" был построен 1930 году в стиле ар-деко и считается одной из визитных карточек "Большого яблока".