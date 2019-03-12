Тысячи людей вышли на улицы Алжира праздновать отказ президента Бутефлики баллотироваться на пятый срок на президентских выборах.

"Это отличная новость для Алжира. Мы этого ждали и это случилось",

"Алжирскому народу удалось добиться успеха: мы избавились от Бутефлики. Но это только начало. Мы должны избавиться от всей системы".

"Мы жили в тюрьме, но, благодаря богу, мы победили", - деляться своими эмоциями с euronews жители алжирской столицы.

После нескольких недель массовых протестов, 82-летний президент Бутефлика появился перед камерами и объявил о переносе выборов и об отказе выдвигаться на новый срок. До этого президент уже обещал не переизбираться, но речь шла не о ближайших выборах, а о внеочередных, которые сам Бутефлика намерен был назначить при избрании на пятый срок.

В понедельник в обращении к нации Бутефлика, ссылаясь на состояние здоровья и возраст, заявил, что ему осталось выполнить только «последний долг» перед населением страны: «заложить основы новой республики, которая станет фундаментом для нового алжирского режима».

Для разработки и реализации необходимых стране реформ нынешний президент Алжира обещает созвать национальную конференцию. Ее участники разработают проект новой Конституции, который потом вынесут на референдум. В соответствии с ней должны будут проведены следующие президентские выборы. Разработка этого основного закона должна завершиться до конца текущего года.

Часть СМИ Алжира скептически оценивают последние шаги президента, находящегося у власти уже 20 лет. Цитата: "он аннулировал президентские выборы, остается у власти. Последняя хитрость Бутефлики". Под таким заголовком вышла передовица влиятельной газеты El-Watan.