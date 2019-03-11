"Всемирной паутине" - 30 лет

Двенадцатого марта в мире отмечают важную дату - 30 лет создания "Всемирной паутины". Ее изобретателем считается британский ученый Тим Бернерс-Ли, работавший в то время в ЦЕРН - Европейской организации по ядерным исследованиям. "Всемирная паутина" стала настоящей революцией для своего времени в сфере обмена данными и послужила мощным толком для развития информационных технологий.

Франсуа Флюкигер, ученый: "С самого начала он спроектировал систему так, чтобы она не была ограничена исключительно потребностями ЦЕРН, его научной сферой деятельности, а могла носить общий характер. Он нашел название: "Всемирная паутина"... Именно в 1987-1988, он придумал его, и тем самым еще у истоков обозначил глобальный характер сети".

Благодаря "Всемирной паутине" люди получили возможность общаться в реальном времени вне зависимости от разделяющих их расстояний, получать информацию и доступ к базам данных. Эксперты предупреждают, что в настоящее время система нуждается в лучшем регулировании.

Бен Сигал, ученый: "Мы мечтали о том, что интернет будет неким демократическим инструментом, каким он и был первое время. Мы не ожидали, что политические силы смогут его контролировать. Поэтому я думаю, что получив новые технологии, общество должно очень осторожно с ними обращаться".

В числе проблем, с которыми необходимо бороться, эксперты называют - фейковые новости, нарушение прав на неприкосновенность приватной информации, злоупотребления в сфере политической рекламы, неправомерное использованием личных данных.